Tunden a Ángela Aguilar en redes por cómo habla; este es el VIDEO que lo muestra

Ángela Aguilar es una figura que constantemente atrae la atención en redes sociales, aunque no siempre de manera positiva. La hija menor de la dinastía Aguilar ha sido tema de debate, pues algunos internautas la señalan como “mimada” y “poco auténtica”. Más recientemente, fue blanco de críticas debido a un video en el que muestra cómo hacer chocolate. Lo curioso es que las críticas no se centraron en la receta, sino en su manera de hablar, que algunos calificaron como infantil.

Ángela Aguilar recibe críticas por su manera de expresarse

En el video, la intérprete de “Abrázame” se muestra animada y sonriente, pero varios usuarios comentaron que su tono y forma de expresarse parecían el de una niña pequeña. Según los comentarios, Ángela habla con un tono aniñado y “arrastra” las palabras, lo que llevó a muchos a cuestionarse si realmente es así en la vida diaria o si es parte de una “actitud” para agradar. Algunos espectadores incluso se sorprendieron y sugirieron que la cantante debería comportarse de acuerdo con su edad, ya que tiene 21 años.

¡Invitados de lujo en Alineados VIP! “Pepe y Ángela Aguilar” [VIDEO] Este martes en Alineados VIP tuvimos unos invitados de lujo que no te puedes perder, "Ángela Aguilar y Pepe Aguilar” nos acompañan en esta mañana.

Te puede interesar: Así reaccionó Maite Perroni a la polémica que envuelve a Christian Nodal y Ángela Aguilar

Cabe señalar que este video de preparación de chocolate se une a una larga lista de situaciones por las que Ángela ha sido juzgada. Desde su estilo de vida lujoso hasta su declaración de tener “sangre argentina” cuando felicitó a la selección de Argentina en el Mundial, los usuarios en redes sociales no pierden oportunidad para señalar lo que consideran actitudes inconsistentes. A muchos no les gusta que se presente como una persona sencilla mientras presume viajes y atuendos costosos en redes.

Te puede interesar: Christian Nodal lanza video musical de ‘Bandolebrios’, trae mensaje para Ángela Aguilar y Cazzu

Iniciativa busca defender a Ángela Aguilar del bullying en Internet

Sin embargo, los seguidores de la esposa de Nodal, preocupados por lo anterior, decidieron lanzar una petición en la página de Change.org para defenderla. La petición bajo el nombre “Stop the Bullying Campaign Against Angela Aguilar”, los fans pretenden alcanzar 25,000 firmas. No obstante, hasta el momento, ya han conseguido poco más de 15,000.