VIDEO: Tunden en redes a quinceañera que repartió sopas instantáneas en su fiesta

Solo una vez se cumplen XV Años en la vida, es por eso que se ha vuelto toda una tradición en algunos países y se celebra con bombo y platillo. Las fiestas de XV Años suelen ser el sueño de muchas niñas (quinceañeras), aunque actualmente ya también se les celebran a los hombres.

¿Por qué se celebran los XV Años? Existen muchas hipótesis en torno a dicha celebración, que si es de origen maya o azteca, que si es una copia de una celebración estadounidense, que si vino de Europa, entre otras. Sin embargo, una de las teorías más aceptadas se remonta a la época prehispánica, en la cual se acostumbraba hacer un ritual que representaba la transformación de las mujeres de niñas a adolescentes.

Años más tarde, el emperador Maximiliano y su esposa Carlota le agregaron cierto glamour a dicho festejo, principalmente los vestidos y el tradicional vals. A partir de esta edad se les permitía a las jóvenes usar joyas de verdad, maquillarse, bailar en público y tomar decisiones.

¿Quinceañera repartió sopas instantáneas?

Ya es tradición hacer platillos elaborados, enormes fiestas y en algunos estados del país estas fiestas suelen durar días enteros. No obstante, hay personas que prefieren cosas más sencillas y no tan glamorosas, tal es el caso de la quinceañera que repartió sopas instantáneas durante su fiesta.

La comida o el banquete es parte fundamental de la celebración, pero hay quienes prefieren no gastar tanto y quizá ser más prácticos, eso quedó demostrado en la fiesta de XV Años de esta quinceañera en la que repartieron sopas instantáneas.

¿Cómo sucedieron los hechos?

El caso se hizo viral en redes sociales (TikTok) donde uno de los invitados evidenció el hecho y grabó cómo servían los botes en una cazuela grande, incluso se aprecian carros llenos de envases para que puedan servir la cena.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

El video ya acumula 3.8 millones de reproducciones y generó un sinfín de opiniones encontradas, ya que mientras a unos les pareció una idea increíble, a otros se les hizo una falta de respeto.

“Pues a mí que no se les ocurra darme Maruchan en una fiesta, mejor que no me inviten”, “En mi vida he probado ni probaré una sopa instantánea”, “Creo que es para los que no llevaron regalo”, “Me salió más caro el regalo que lo que me dieron de comer”, “Pues les fue bien, yo una vez fui madrina de pastel y me dieron frijoles, según porque no alcanzó la comida”, “Pues como yo a las fiestas voy a disfrutar todo al máximo, me vale lo que den de tomar, comer y bailar”, “Ayer fui a una fiesta y la verdad a veces la gente no come la comida solo la tiran y la verdad es un gasto muy grande, aprendí que ya no voy a hacer fiesta”, “Hace 3 meses en la fiesta de mi hija a medianoche di tacos de pastor, se da lo que se puede y aun así nada les parece”, “No criticar por favor, cada quien da lo que tiene, no lo que quiere. Lo importante ahí es que le celebraron sus 15 a su hija”, fueron algunos comentarios.