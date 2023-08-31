Reto viral en escuelas podría poner en riesgo a tu hijo

Las redes sociales se han convertido en el principal medio de entretenimiento, comunicación e información de las nuevas generaciones; sin embargo, también son peligrosas si no se usan con responsabilidad, sobre todo si se siguen ciertas tendencias que podrían poner en riesgo la vida o la salud, tal es el caso de “Knock Out Challenge”, el reto viral que se ha hecho famoso en las escuelas y ha desatado la preocupación de los padres de familia.

Este peligroso reto comenzó a realizarse en el año 2020, pero está de regreso pues los alumnos del Centro Universitario Montejo, en Mérida, Yucatán, empezaron a llevarlo a cabo y algunos videos ya se han difundido en Internet y las redes sociales.

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¿Cómo son los videos que circulan en las redes sociales?

En uno de los videos que han comenzado a circular en las redes sociales, se ve a un joven presionando el pecho de su compañero durante algunos segundos hasta dejarlo inconsciente. Al cabo de un tiempo, el joven reacciona y recupera el conocimiento.

¿Qué dijo la escuela al respecto?

Después de lo sucedido, el Centro Universitario Montejo señaló a través de su cuenta de Facebook, que debido a que se enteraron que algunos de sus alumnos habían llevado a cabo este reto viral del “Knock Out Challenge”, activó el Protocolo de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes.

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‘’Apegándonos a nuestro protocolo, reglamento escolar, y los lineamientos de las autoridades educativas, los cuales prohíben categóricamente cualquier tipo de conducta peligrosa que ponga en riesgo la sana convivencia, la salud o la integridad de nuestros estudiantes, hemos aplicado las acciones disciplinarias y formativas correspondientes a quienes fueron partícipes de este reto viral’', detalló el Centro Universitario Montejo.

De igual forma, dio a conocer que aplicará las acciones disciplinarias correspondientes a los jóvenes que participaron en dicho reto viral, aunque sus nombres no fueron revelados. También invitó a los padres de familia para estar más pendientes de lo que sus hijos ven en redes sociales.

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¿Qué es el Knock out Challenge? Este reto viral, “Knock out Challenge”, se hizo famoso en el año 2020 en Twitter. Sin embargo, regresó este año gracias a TikTok.

El “Knock out Challenge” es un reto viral que consiste en que una persona le apriete el pecho a otra, hasta que pierda el conocimiento durante algunos segundos, provocado por la falta de oxígeno en la arteria carótida, lo que puede ocasionar daño cerebral.

