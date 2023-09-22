Video viral: Detienen en México a muñeco Chucky por pedir dinero en la calle

Nuestro "México mágico" no deja de sorprendernos, aunque en esta ocasión no nos referimos a algo bueno, sino más bien a cuestiones chuscas y un tanto irrisorias, que únicamente pasan en nuestro país. Un hombre y su muñeco Chucky fueron detenidos en Coahuila por pedir dinero en la calle, y el video del arresto se ha vuelto viral en las redes sociales.

¿Dónde sucedieron los hechos?

El sujeto y su muñeco Chucky fueron detenidos en Monclova, Coahuila, por pedir dinero en la calle, aunque hay quienes aseguran que más bien, el hombre se dedicaba a robar a los transeúntes. El hecho se hizo viral en las redes sociales, luego de que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad lo arrestaran.

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La policía de Monclova arrestó y esposó al sujeto, junto a su muñeco Chucky, ya que ambos atemorizaban a las personas y pedían dinero en las calles de Coahuila. Tanto el hombre, como el muñeco portaban un cuchillo real, por lo que fueron enviados a los separos municipales, por alterar el orden público y poner en riesgo la integridad de las personas.

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¿Cómo operaba el sujeto y el muñeco Chucky? Según medios locales, el sujeto que fue detenido responde al nombre de Carlos “N”, quien fue detenido por usar al muñeco para atemorizar a la gente y pedirles dinero, mientras se encontraba bajo los influjos de sustancias ilícitas.

El sujeto utilizaba al muñeco para ponerles un cuchillo de verdad a los transeúntes y pedirles dinero, es por eso que las autoridades procedieron a detener al hombre y al juguete, por atemorizar a las personas.

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¿Cómo fue el arresto?

Autoridades indicaron que cuando el sujeto fue detenido, se encontraba bajo la influencia de estupefacientes, pero llamó la atención que al momento de su detención, la policía también arrestó al muñeco e incluso le colocaron esposas, supuestamente por sugerencia de los reporteros.

Aunque pareciera un hecho gracioso y chusco, la oficial que esposó al muñeco Chucky y posó para las cámaras, será arrestada, investigada y sancionada “por no tomar en serio su trabajo”.