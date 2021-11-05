Jalisco llega más fuerte al TERCER INFORME DE GOBIERNO | INNOVACIÓN.
Innovación para fortalecer la economía y el desarrollo de Jalisco.
JALISCO LLEGA MÁS FUERTE AL TERCER INFORME DE GOBIERNO.
Innovación para fortalecer la economía y el desarrollo de Jalisco.
- Ciudad Creativa Digital y Distrito Creativo.
- Consta de dos torres y un inmueble de valor patrimonial: Casa Baeza Alzaga.
- 98 % de ocupación de todo el complejo en 2021.
- Algunas de las empresas, asociaciones y desarrolladoras que se albergan en CCD son:
- Asociación Jalisciense de Industrias Creativas.
- Centro de Diseño y Desarrollo Software, Laboratorios Pisa.
- Amber.
- Demente Animation..
- Creativity Hub.
- Agencia para el Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales del Estado de Jalisco.
- Plataforma Abierta de Innovación.
- Universidad Tecnológica de Jalisco.
- Creative Playground, integrado por:
- Ffframe.
- Ool Digital.
- Mango Films.
- Semillero.
- Urbano Medialabs.
- En 2021 se presentó el proyecto Distrito Creativo, que forma parte del Plan Maestro de Ciudad Creativa Digital:
- 11 hectáreas alrededor del Parque Morelos.
- Red Jalisco.
- La red de internet gubernamental de alta velocidad que abarca los 125 municipios del estado.
- Más de 12,000 puntos de conexión en todo el estado.
- 11 ramales de fibra óptica que se despliegan por todo Jalisco para proveer de internet a todos los municipios.
- 94 radiobases de 103, concluídas.
- 5,523 km de fibra óptica.
- 125 presidencias municipales conectadas.
- 297 centros de salud conectados.
- 453 edificios gubernamentales.
- 530 cruces de semáforos inteligentes conectados.
- 3,595 escuelas y 1,102,888 alumnos conectados (74 % del total de la matrícula).
- Red de Centros de Innovación y Emprendimiento.
- Espacios físicos y virtuales adecuados para impulsar la innovación, el emprendimiento de alto impacto, la transformación digital, la experimentación, la cocreación, el coworking, la capacitación y la vinculación.
- 9 centros en el Área Metropolitana de Guadalajara, Zapotlán el Grande y Ocotlán. Además de otros 6 centros en sedes del Instituto Mario Molina en: Tamazula, Cocula, Mascota, Zapopan, Zapotlanejo y Arandas.
- Plataforma Abierta de Innovación: PLAi.
- 23,544 personas usaron la plataforma para cursos, videoconferencias y aulas virtuales.
- 450 actores del ecosistema creativo mapeados en la plataforma.
- 31,200 horas de contenidos.
- 138 horas de cursos.
- Generación de empleos formales.
- Jalisco es la segunda entidad con mayor número de empleos formales generados desde que inició el proceso de reactivación económica en agosto de 2020:
- 105,096 nuevos puestos de trabajo.
- De cada 100 empleos que se han recuperado en el país, 10 se han generado en Jalisco.
- Jalisco es la segunda entidad con mayor número de empleos formales en todo el país: 1,847,731 empleos.
- De cada 100 empleos formales en el país, Jalisco aporta 9.
- Atracción de inversión extranjera directa.
- En 2020, a pesar de la pandemia, Jalisco captó 2,133 millones de dólares de IED.
- Somos la cuarta entidad con más IED del país en 2020.
- 874.7 millones de dólares de IED en Jalisco en el primer semestre de 2021.
- Un buen manejo de la pandemia y la confianza de los empresarios en Jalisco fueron clave para que no se frene la IED.
- Nuevas rutas aéreas de pasajeros y carga.
- Guadalajara - Cancún y los Cabos.
- Rutas e carga Guadalajara - Emiratos Árabes.
- Ruta de carga Shanghai - Guadalajara.
- Ruta de pasajeros de McAllen, Texas - Puerto Vallarta y Guadalajara.
- Ruta de pasajeros Puerto Vallarta - Hermosillo.
- Ruta de pasajeros Puerto Vallarta - La Paz.
- Ruta de carga y pasajeros Guadalajara - Madrid, a partir del 15 de diciembre de 2021.
- Guadalajara - Chicago, a partir del 7 de diciembre.
- Se está gestionando la ruta Puerto Vallarta - Nueva York para 2022.