JALISCO LLEGA MÁS FUERTE AL TERCER INFORME DE GOBIERNO.

Innovación para fortalecer la economía y el desarrollo de Jalisco.

Ciudad Creativa Digital y Distrito Creativo.

- Consta de dos torres y un inmueble de valor patrimonial: Casa Baeza Alzaga.

- 98 % de ocupación de todo el complejo en 2021.

- Algunas de las empresas, asociaciones y desarrolladoras que se albergan en CCD son:

- Asociación Jalisciense de Industrias Creativas.

- Centro de Diseño y Desarrollo Software, Laboratorios Pisa.

- Amber.

- Demente Animation..

- Creativity Hub.

- Agencia para el Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales del Estado de Jalisco.

- Plataforma Abierta de Innovación.

- Universidad Tecnológica de Jalisco.

- Creative Playground, integrado por:

- Ffframe.

- Ool Digital.

- Mango Films.

- Semillero.

- Urbano Medialabs.

- En 2021 se presentó el proyecto Distrito Creativo, que forma parte del Plan Maestro de Ciudad Creativa Digital:

- 11 hectáreas alrededor del Parque Morelos.

Red Jalisco.

- La red de internet gubernamental de alta velocidad que abarca los 125 municipios del estado.

- Más de 12,000 puntos de conexión en todo el estado.

- 11 ramales de fibra óptica que se despliegan por todo Jalisco para proveer de internet a todos los municipios.

- 94 radiobases de 103, concluídas.

- 5,523 km de fibra óptica.

- 125 presidencias municipales conectadas.

- 297 centros de salud conectados.

- 453 edificios gubernamentales.

- 530 cruces de semáforos inteligentes conectados.

- 3,595 escuelas y 1,102,888 alumnos conectados (74 % del total de la matrícula).

Red de Centros de Innovación y Emprendimiento.

- Espacios físicos y virtuales adecuados para impulsar la innovación, el emprendimiento de alto impacto, la transformación digital, la experimentación, la cocreación, el coworking, la capacitación y la vinculación.

- 9 centros en el Área Metropolitana de Guadalajara, Zapotlán el Grande y Ocotlán. Además de otros 6 centros en sedes del Instituto Mario Molina en: Tamazula, Cocula, Mascota, Zapopan, Zapotlanejo y Arandas.

Plataforma Abierta de Innovación: PLAi.

- 23,544 personas usaron la plataforma para cursos, videoconferencias y aulas virtuales.

- 450 actores del ecosistema creativo mapeados en la plataforma.

- 31,200 horas de contenidos.

- 138 horas de cursos.

Generación de empleos formales.

- Jalisco es la segunda entidad con mayor número de empleos formales generados desde que inició el proceso de reactivación económica en agosto de 2020:

- 105,096 nuevos puestos de trabajo.

- De cada 100 empleos que se han recuperado en el país, 10 se han generado en Jalisco.

- Jalisco es la segunda entidad con mayor número de empleos formales en todo el país: 1,847,731 empleos.

- De cada 100 empleos formales en el país, Jalisco aporta 9.

Atracción de inversión extranjera directa.

- En 2020, a pesar de la pandemia, Jalisco captó 2,133 millones de dólares de IED.

- Somos la cuarta entidad con más IED del país en 2020.

- 874.7 millones de dólares de IED en Jalisco en el primer semestre de 2021.

- Un buen manejo de la pandemia y la confianza de los empresarios en Jalisco fueron clave para que no se frene la IED.

Nuevas rutas aéreas de pasajeros y carga.

- Guadalajara - Cancún y los Cabos.

- Rutas e carga Guadalajara - Emiratos Árabes.

- Ruta de carga Shanghai - Guadalajara.

- Ruta de pasajeros de McAllen, Texas - Puerto Vallarta y Guadalajara.

- Ruta de pasajeros Puerto Vallarta - Hermosillo.

- Ruta de pasajeros Puerto Vallarta - La Paz.

- Ruta de carga y pasajeros Guadalajara - Madrid, a partir del 15 de diciembre de 2021.

- Guadalajara - Chicago, a partir del 7 de diciembre.

- Se está gestionando la ruta Puerto Vallarta - Nueva York para 2022.

