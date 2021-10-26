JALISCO LLEGA MÁS FUERTE AL TERCER INFORME DE GOBIERNO

Invertir en la salud de Jalisco es el cimiento que hace a Jalisco más fuerte.

• Atención a la pandemia.

555,270,000 pesos programados en 2021 para la atención a personas con COVID-19 para ser ejercidos por el OPD Servicios de Salud Jalisco.

para la atención a personas con COVID-19 para ser ejercidos por el OPD Servicios de Salud Jalisco. 119,905,260 pesos invertidos en el servicio de toma de pruebas tipo PCR y pruebas rápidas.

invertidos en el servicio de toma de pruebas tipo PCR y pruebas rápidas. Con Radar Jalisco, se han realizado más de 1,105,773 pruebas para la detección del virus Sars-CoV-2.

• Infraestructura de salud.

Más de 1,590 millones de pesos de inversión para recuperar la infraestructura de salud en todo el estado.

de inversión para recuperar la infraestructura de salud en todo el estado. 23 centros de salud renovados.

centros de salud renovados. 18 hospitales y centros de salud con servicios ampliados construidos desde cero, que estaban en obra negra, en desuso o que solo tenían servicios básicos.



- Nuevo Hospital Civil de Oriente en Tonalá.

- Hospital Regional de Puerto Vallarta.

- Hospital Comunitario de Cihuatlán.

- Hospital Comunitario de El Salto.

- Hospital Comunitario de Sayula.

- Hospital Comunitario de Tapalpa.

- Hospital Comunitario de Tequila.

- Hospital de Primer Contacto de Unión de Tula.

- Hospital Materno Infantil de San Martín de las Flores en Tlaquepaque.

- Hospital Regional de Ocotlán.

- Hospital Regional de La Huerta.

- Hospital Regional de Lagos de Moreno.

- Hospital Comunitario de Ojuelos de Jalisco.

- Hospital Comunitario de Mazamitla.

- Centro de Salud ampliado en Tecolotlán.

- Centro de Salud ampliado en Pihuamo.

- Centro de Salud ampliado en Jilotlán de los Dolores.

- Centro de Salud ampliado en San Julián.

• Vacunación COVID-19.

5,796,596 dosis aplicadas en Jalisco, al 30 de septiembre de 2021.

aplicadas en Jalisco, al 30 de septiembre de 2021. 207,480 vacunas aplicadas a personal de salud.

vacunas aplicadas a personal de salud. 161,741 dosis aplicadas a docentes.

En población vulnerable:

55,535 dosis aplicadas a mujeres embarazadas mayores de 18 años con al menos 9 semanas de gestación.

aplicadas a mujeres embarazadas mayores de 18 años con al menos 9 semanas de gestación. 590 solicitudes atendidas a personas postradas.

atendidas a personas postradas. 11,257 dosis aplicadas a personas privadas de su libertad en 9 centros penitenciarios del estado.

Le hacemos justicia al personal de salud, las heroínas y héroes de esta pandemia.

426.5 millones de pesos en 2021 para la regularización de 1,323 nombramientos de los OPD Servicios de Salud Jalisco, Hospital Civil de Guadalajara y el Instituto Jaliscienses de Cancerología.

55.6 millones de pesos para entregar estímulos económicos a trabajadores de las instituciones públicas de salud de Jalisco (Hospitales Civiles, Servicios de Salud Jalisco, Secretaría de Salud Jalisco) que trabajaron en áreas COVID-19.

• Inversión en medicamentos, material de curación y para laboratorios.

3,004,753,576.88 millones de pesos para la adquisición de medicamentos, material de curación y de laboratorio.

para la adquisición de medicamentos, material de curación y de laboratorio. 6.88% más que en 2020 y 31.59% más que en 2018.

más que en 2020 y más que en 2018. Para el OPD Servicios de Salud Jalisco, Hospital Civil de Guadalajara y el Instituto Jalisciense de Cancerología.

• Compromiso del Gobierno de Jalisco con los Hospitales Civiles de Guadalajara.

4,194,602,088 pesos de inversión para fortalecer la atención médica que se brinda en los Hospitales Civiles de Guadalajara.

- 3.41% más que el presupuesto inicial asignado en 2020.

2 millones de pesos para concluir la primera etapa de la remodelación del área de urgencias de adultos y urgencias de pediatría en el Nuevo Hospital Civil.

para concluir la primera etapa de la remodelación del área de urgencias de adultos y urgencias de pediatría en el Nuevo Hospital Civil. 85% de avance en la remodelación del Área de Cuidados Paliativos para Adultos en el Nuevo Hospital Civil.

en la remodelación del Área de Cuidados Paliativos para Adultos en el Nuevo Hospital Civil. 55% de avance en las obras de construcción del área de Inhaloterapia del Nuevo Hospital Civil.

en las obras de construcción del área de Inhaloterapia del Nuevo Hospital Civil. 47.2 millones de pesos de inversión para la construcción de 10 quirófanos nuevos en el Antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, con un avance del 72%.

de inversión para la construcción de 10 quirófanos nuevos en el Antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, con un avance del Concluyó la remodelación de tres salas de hospitalización del área antigua en el Antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde.

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