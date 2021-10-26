Jalisco llega más fuerte al Tercer Informe de Gobierno
Invertir en la salud de Jalisco es el cimiento que hace a Jalisco más fuerte.
JALISCO LLEGA MÁS FUERTE AL TERCER INFORME DE GOBIERNO
Invertir en la salud de Jalisco es el cimiento que hace a Jalisco más fuerte.
• Atención a la pandemia.
- 555,270,000 pesos programados en 2021 para la atención a personas con COVID-19 para ser ejercidos por el OPD Servicios de Salud Jalisco.
- 119,905,260 pesos invertidos en el servicio de toma de pruebas tipo PCR y pruebas rápidas.
- Con Radar Jalisco, se han realizado más de 1,105,773 pruebas para la detección del virus Sars-CoV-2.
• Infraestructura de salud.
- Más de 1,590 millones de pesos de inversión para recuperar la infraestructura de salud en todo el estado.
- 23 centros de salud renovados.
- 18 hospitales y centros de salud con servicios ampliados construidos desde cero, que estaban en obra negra, en desuso o que solo tenían servicios básicos.
- Nuevo Hospital Civil de Oriente en Tonalá.
- Hospital Regional de Puerto Vallarta.
- Hospital Comunitario de Cihuatlán.
- Hospital Comunitario de El Salto.
- Hospital Comunitario de Sayula.
- Hospital Comunitario de Tapalpa.
- Hospital Comunitario de Tequila.
- Hospital de Primer Contacto de Unión de Tula.
- Hospital Materno Infantil de San Martín de las Flores en Tlaquepaque.
- Hospital Regional de Ocotlán.
- Hospital Regional de La Huerta.
- Hospital Regional de Lagos de Moreno.
- Hospital Comunitario de Ojuelos de Jalisco.
- Hospital Comunitario de Mazamitla.
- Centro de Salud ampliado en Tecolotlán.
- Centro de Salud ampliado en Pihuamo.
- Centro de Salud ampliado en Jilotlán de los Dolores.
- Centro de Salud ampliado en San Julián.
• Vacunación COVID-19.
- 5,796,596 dosis aplicadas en Jalisco, al 30 de septiembre de 2021.
- 207,480 vacunas aplicadas a personal de salud.
- 161,741 dosis aplicadas a docentes.
En población vulnerable:
- 55,535 dosis aplicadas a mujeres embarazadas mayores de 18 años con al menos 9 semanas de gestación.
- 590 solicitudes atendidas a personas postradas.
- 11,257 dosis aplicadas a personas privadas de su libertad en 9 centros penitenciarios del estado.
- Le hacemos justicia al personal de salud, las heroínas y héroes de esta pandemia.
- 426.5 millones de pesos en 2021 para la regularización de 1,323 nombramientos de los OPD Servicios de Salud Jalisco, Hospital Civil de Guadalajara y el Instituto Jaliscienses de Cancerología.
- 55.6 millones de pesos para entregar estímulos económicos a trabajadores de las instituciones públicas de salud de Jalisco (Hospitales Civiles, Servicios de Salud Jalisco, Secretaría de Salud Jalisco) que trabajaron en áreas COVID-19.
• Inversión en medicamentos, material de curación y para laboratorios.
- 3,004,753,576.88 millones de pesos para la adquisición de medicamentos, material de curación y de laboratorio.
- 6.88% más que en 2020 y 31.59% más que en 2018.
- Para el OPD Servicios de Salud Jalisco, Hospital Civil de Guadalajara y el Instituto Jalisciense de Cancerología.
• Compromiso del Gobierno de Jalisco con los Hospitales Civiles de Guadalajara.
- 4,194,602,088 pesos de inversión para fortalecer la atención médica que se brinda en los Hospitales Civiles de Guadalajara.
- 3.41% más que el presupuesto inicial asignado en 2020.
- 2 millones de pesos para concluir la primera etapa de la remodelación del área de urgencias de adultos y urgencias de pediatría en el Nuevo Hospital Civil.
- 85% de avance en la remodelación del Área de Cuidados Paliativos para Adultos en el Nuevo Hospital Civil.
- 55% de avance en las obras de construcción del área de Inhaloterapia del Nuevo Hospital Civil.
- 47.2 millones de pesos de inversión para la construcción de 10 quirófanos nuevos en el Antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, con un avance del 72%.
- Concluyó la remodelación de tres salas de hospitalización del área antigua en el Antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde.
Visita: https://www.jalisco.gob.mx