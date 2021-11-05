JALISCO LLEGA MÁS FUERTE AL TERCER INFORME DE GOBIERNO

La fuerza de Jalisco está en sus municipios.

17,788 millones de pesos de inversión en infraestructura para los municipios del interior del estado que incluye:

- Carreteras.

- Puentes.

- Infraestructura de salud.

- Infraestructura educativa.

- Infraestructura cultural.

- Infraestructura turística.

- Infraestructura deportiva.

- Protección del medio ambiente.

- Bosques Urbanos.

- Mercados.

- Centros de asistencia social.

- Imagen urbana y espacios públicos.

- Calles y empedrados.

- Ciclovías.

- Rastros.



A toda máquina.

- Con los módulos de maquinaria entregados a los municipios del interior del estado se han realizado a la fecha:

* 6,818 obras de rehabilitación de caminos rurales.

* 293 obras de apertura de caminos rurales.

* 1,230 obras de desazolve de cauces.

* 1,310 obras de construcción de bordos.

* 533 obras de rellenos sanitarios.

* 119 obras de atención a contingencias.

* 1,385 viajes de agua en pipas.

- 5,502 millones de pesos en ahorro para los municipios por las obras realizadas de 2019, 2020 y 2021.



Mercados municipales.

- 186.5 millones de pesos para la construcción, rehabilitación y remodelación de 39 mercados en todo Jalisco.

- Beneficiando a habitantes de 39 municipios.



Rastro Digno.

- 154.5 millones de pesos para mejorar la infraestructura y equipamiento de rastros en municipios del interior.

- 71 rastros intervenidos de 2019 a 2021, beneficiando a habitantes de 70 municipios.



Empedrados.

- 393.9 millones de pesos de inversión en 2020 y 2021.

- 1,902,197 metros cuadrados de empedrados intervenidos.

- 565,152 personas beneficiadas.

- 89 municipios.

