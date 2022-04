Twitter: Estos son los cambios que llegarían con la compra de Elon Musk.

Elon Musk ha adquirido Twitter por aproximadamente 44 mil millones de dólares y a partir de esto es inevitable, como sucede con cualquier transacción de esta magnitud, que empiecen a sucederse cambios en esta red social.

Te puede interesar: ¿Cuál fue el lujoso regalo que le dio Elon Musk a Amber Heard?

Previamente el magnate había expresado su disconformidad con algunas cuestiones propias de este espacio por lo que, si ya expresaba a viva voz su negativa ante ciertas situaciones, ahora que es el jefe es inevitable pensar que eso se materialice.

Sergio nos explicó los beneficios de comprar a meses sin intereses.

¿Qué cambios llegarían a Twitter tras la compra de Elon Musk?

Para empezar, en su momento, Musk había dejado en claro su punto de vista sobre el spam al decir que piensa darle batalla a los mensajes no deseados que reciben los usuarios. Su opinión es simple: “venceremos a los robots de spam o moriremos en el intento”.

También afirmó que piensa cobrar 2 dólares mensuales para aquellos usuarios que quieran tener la marca celeste de verificación. Twitter nunca cobró por ello, por lo que sería un gran cambio. Y también, esto relacionado a lo que la gente pide, puede que haya un botón de “editar tweet” que los usuarios piden mucho e increíblemente todavía no existe.

Y finalmente, se habla que se podría ampliar el espectro de libertad de expresión dentro de Twitter, algo que generó polémica no hace mucho tiempo atrás cuando dieron de baja la cuenta de Donald Trump, ex Presidente de Estados Unidos. En su momento Musk había dicho lo siguiente: “dado que funciona como la plaza pública de facto, no adherirse a los principios de la libertad de expresión socava fundamentalmente la democracia”.

También te puede interesar: Johnny Depp revela FOTOS de Amber Heard con Elon Musk y James Franco.