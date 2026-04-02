¿Murió AimeP3? Esta es la verdad sobre la noticia que ha sacudido a redes sociales

AimeP3 es tendencia debido a que, la creadora de contenido supuestamente habría fallecido, esta información se volvió viral luego de que en redes sociales se dijera que, supuestamente habría muerto la creadora de contenido a los 37 años de edad; algunos usuarios comenzaron a publicar fotos de ella, pero en blanco y negro, algunos añadieron el famoso moño de luto; pero, ¿qué se sabe sobre la muerte de la Youtuber?

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¿Sí murió AimeP3?

No, AimeP3 no murió, y es que, aunque en redes sociales se haya dicho esta noticia, dicha información es falsa; de hecho, no es la primera vez que sucede esto, apenas en agosto del 2025 se informó el fallecimiento de la creadora de contenido luego de que fuera ingresada al hospital por una complicación en la cicatrización de su cesárea.

Fue en el mismo 2025 cuando Aimep3 desmintió su muerte, sin embargo, en esta última noticia, no ha reaccionado, pero, algunos usuarios de redes sociales se dieron cuenta que, la influencer pudo compartir varias historias en su cuenta oficial de Instagram, donde además se pudo ver que, apenas el pasado 20 de marzo de 2026 pudo celebrar su cumpleaños número 37.

¿Quién comenzó a difundir que Aimep3 había muerto?

En la cuenta de Instagram de @rigocats, se puede ver una publicación donde el usuario Juan Sánchez tiene un posteo con la foto de la creadora de contenido, la cual aparece en blanco y negro, en esta imagen se incluye el nombre completo de AimeP3 que es Marisol Domínguez Maya, su fecha de nacimiento y la de su supuesto fallecimiento; aunque algunos usuarios reaccionaron a esto por la muerte de la YouTuber, otros cibernautas comentaron que sólo se trataba de una noticia falsa argumentando que, otra vez la habían matado, tal y como sucedió en el 2025.