Estas fueron las últimas declaraciones de Silvia Pinal antes de su muerte

El cine mexicano, y el mundo del entretenimiento a nivel continental, están de luto. En los últimos minutos se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Doña Silvia Pinal, motivo por el cual luce interesante conocer cuales fueron las últimas declaraciones que concedió ante las cámaras.

Luego de algunas complicaciones de salud que vivió, Silvia Pinal esperaba salir del hospital el pasado miércoles 27 de noviembre; sin embargo, una serie de desafortunadas consecuencias médicas concluyeron en su deceso, convirtiendo así su nombre en una auténtica leyenda dentro de la cultura mexicana.

Con profunda tristeza informamos el sensible fallecimiento de la última gran diva del cine mexicano, la señora Silvia Pinal. Desde #VLA enviamos un mensaje de apoyo para todos sus familiares, amigos y seguidores en etos difíciles momentos. 🕯️🕊️ #SilviaPinalEterna pic.twitter.com/6iVRaeIqQg — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) November 29, 2024

¿Cuáles fueron las últimas declaraciones de Silvia Pinal?

Un día antes de celebrar su cumpleaños número 93, Doña Silvia Pinal compartió ante las cámaras una serie de reflexiones sobre la vida, el paso del tiempo y, por supuesto, la muerte, viralizando así el carisma que siempre la caracterizó.

“A mi no me asusta la muerte, ella va y viene cuando quiere, cuando se le da la gana y por eso no me meto (...) ¿De cuántos años me siento? Me siento como de 18 años. Tengan paciencia, no se disputen, aquí todos tenemos, bien y bonito, adelante”, mencionó en declaraciones recogidas por diversos medios de comunicación.

La primera actriz, Silvia Pinal, falleció este jueves tras estar hospitalizada desde hace varios días.



Su legado en el #CineMexicano es único y será eterno; fue la última diva de la 'Época de Oro'.



Una nota de @jzarzaphttps://t.co/nDTefnQfOj pic.twitter.com/XWsKzMvivu — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 29, 2024

El legado de Silvia Pinal en México

Si bien algunos amantes de la televisión reconocen a Silvia Pinal por la loable participación que tuvo en el programa “Mujer Casos de la Vida Real”, la carrera de la actriz va mucho más allá de este proyecto, llegando a considerarse una de las mujeres más importantes e influeyentes en la historia del país dentro de este apartado.

Decenas de productos televisivos, así como películas del séptimo arte, quedarán enmarcados en la historia de los fanáticos de la “Diva del Cine de Oro Mexicano”. En paz descanse, Doña Silvia Pinal.