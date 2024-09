Este es el último día de registro para Mi Beca para Empezar CDMX 2024: Requisitos

La Secretaría de Educación Pública y el Gobierno de la Ciudad de México han lanzado una nueva convocatoria para el programa Mi Beca para Empezar 2024 . Este beneficio, dirigido a estudiantes de educación básica, busca brindar apoyo económico para la compra de útiles y uniformes escolares. Si aún no has realizado el registro, te contamos cuándo es el último día y cómo hacerlo para que no pierdas la oportunidad.

¿Cuándo es el último día para registrarse en Mi Beca para Empezar CDMX 2024?

Para empezar, es importante tener en cuenta que el plazo para inscribirse a “Mi Beca para Empezar” termina este lunes 30 de septiembre de 2024. Esta fecha es clave para todos aquellos padres y estudiantes de educación básica que deseen recibir el apoyo económico que ofrece este programa, que se deposita directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar.

Cabe señalar que, este apoyo varía de acuerdo al nivel educativo: para estudiantes de primer y segundo grado de preescolar, el monto es de 970 pesos; para alumnos de tercer grado de preescolar a quinto de primaria, el apoyo asciende a mil 300 pesos; mientras que para estudiantes de sexto de primaria hasta segundo de secundaria, se otorgan mil 180 pesos. Finalmente, para secundaria de adultos y CAM laboral, el monto es de mil 150 pesos.

¿Cómo registrarse a Mi Beca para Empezar 2024?

Ahora bien, para registrarte a este apoyo, lo primero es estar inscrito en una escuela pública o en un Centro de Atención Múltiple (CAM). Luego, deberás ingresar al sitio web de registro: https://registro.mibecaparaempezar.cdmx.gob.mx y contar con tu “Cuenta Llave”, la cual puedes tramitar en el mismo portal.

Durante el proceso de registro, es importante tener a mano tu credencial vigente y un comprobante de domicilio. Si tu solicitud es aprobada, recibirás el apoyo económico a partir de octubre.