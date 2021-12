Revelan primer tráiler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Han pasado unos cuantos días del estreno en la pantalla grande la cinta de Spider-Man: No Way Home; no obstante Marvel sorprendió este día con el estreno del primer tráiler de la película Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

La cinta es la continuación de la última entrega del Universo Cinematográfico de Marvel, donde podemos ver a Doctor Strange hacer todo lo posible por ayudar a Spider-Man; sin embargo eso le ocasionó varias complicaciones.

Los que podremos ver en Doctor Strange in the Multiverse of Madness

En esta ocasión, se podrá observar al Doctror Strange lidiando con los problemas que le causó abrir el multiverso para ayudar al joven Spider-Man, ya que le pidió que la gente olvidará su identidad por las complicaciones que estaba tendiendo en su vida diaria.

Incluso, en este pequeño corto que nos presenta Marvel, se aprecia a la Bruja Escarlata, interpretada por Elizabeth Olsen, quien será la mujer a la que el Doctor Strange recurrirá para pedir ayuda y superar las dificultades que se le presentaron.

Dentro del UM, los hechos pasan después de la miniserie WandaVision, en la que la bruja convierte una ciudad en Westview para lidiar con la muerte de Vision en Avengers: Infinity War, por lo que Wanda se encontraba aislada de la gente.

La fecha de estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness

En esta ocasión aparecen en la pantalla varios personajes de la primera película, entre ellos: Wong, interpretado por Benedict Wong; Christine Palmer, con Rachel McAdams; y Karl Mordo, como Chiwetel Ejiofor.

Hasta el momento, se sabe que la película tiene previsto su estreno en la pantalla grande el próximo 6 de mayo y para sorpresa de muchos fieles seguidores, no se sabe quién será el villano, lo cual aumenta las expectativas de una gran cinta de superhéroes.