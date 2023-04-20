Trabajo para todos: INAPAM ofrece oportunidades laborales a los adultos mayores.

A medida que envejecemos, puede ser cada vez más difícil encontrar trabajo debido a nuestra edad. Los adultos mayores a menudo enfrentan barreras y discriminación en el mercado laboral, lo que puede llevar a sentimientos de frustración y soledad. Sin embargo, hay una buena noticia para aquellos que buscan trabajo más allá de los 60 años: el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) ha abierto vacantes de trabajo para adultos de la tercera edad.

Estos son los regalos que les llevamos a varios abuelitos.

Sin duda, es una gran oportunidad para aquellos que buscan empleo y quieren mantenerse activos y ocupados. ¡Sigue leyendo para conocer más detalles!

Te puede interesar: VIDEO: Exhiben a Ángela Aguilar tras mala actitud con adulto mayor.

¿Cuáles son las empresas que participan en la bolsa de trabajo del INAPAM?

Respecto a dónde podrían trabajar, el INAPAM ha indicado que para este año, las empresas que participan en la convocatoria y tienen vacantes disponibles para adultos mayores son las siguientes:



Starbucks.



Cinépolis.



Soriana.



Chedraui.



Walmart.

En dichas empresas, los adultos mayores podrán cubrir vacantes como atención al cliente, empaquetado de productos, promoción de productos, ubicación de productos, asesoría en los departamentos y otras funciones en las que puedan ejercer según sus capacidades y horarios disponibles.

¿Cuáles son los requisitos para aplicar a las vacantes de INAPAM?

Si estás interesado en postularte al programa "Vinculación Productiva" en su convocatoria para el año 2023, acude a algún módulo del INAPAM y llena una solicitud de inclusión social, y tendrás una entrevista con el promotor del programa. Después, podrás seleccionar una oferta de trabajo que te interese y se te gestionará una entrevista con la empresa correspondiente.

Recuerda traer los siguientes requisitos al momento de acudir al módulo del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y a la entrevista con la empresa seleccionada: credencial del Instituto Nacional Electoral (INE), tarjeta del INAPAM, carnet del Seguro Social o ISSSTE, y comprobante de domicilio reciente. Si tienes dudas o necesitas más información, comunícate al teléfono 01 (55) 5523 8680 o al correo electrónico vinculacion.productiva@inapam.gob.mx.

Te puede interesar: VIDEO: Abuelito pide pizza para que repartidor lo ayude a recostarse.