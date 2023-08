Este viernes se vistió de gala el foro de Ventaneando con la presencia de Vadhir Derbez, hijo del actor, productor y comediante, Eugenio Derbez, quien nos habló de su nuevo proyecto musical llamado “Morrito”.

¿Qué dijo Vadhir Derbez? Vadhir Derbez nos habló sobre la nueva canción que acaba de lanzar y que lleva por nombre “Morrito”, la cual encierra un mensaje para todos aquellos padres que tienen que dejar en casa a sus hijos para irse a trabajar y que hasta cierto punto, los dejan desatendidos para darles una mejor vida.

Vadhir Derbez nos cuenta todo sobre ‘Morrito’, su último sencillo

Al preguntarle a Vadhir, si él había escrito este tema, el también actor dijo que “sí, yo compongo todas las canciones y esa en específico fue un proyecto muy personal, no sabía si la iba a sacar o no porque si es una canción que está fuertecita y al final de cuentas cuando se la ensañaba a gente y veía su reacción decía ‘este es un mensaje más allá de mí, es muy universal’”.

¿Es una queja contra su padre Eugenio Derbez?

Vadhir Derbez dejó en claro que no es una queja contra su padre. Cabe mencionar que Eugenio Derbez siempre se ha sentido culpable por no poder haber pasado tanto tiempo con sus hijos, por cuestiones de trabajo.

“El video y la canción van mucho desde este niño interior que tenemos y de estos vacíos que luego llegan a existir, y estas heridas. Yo soy muy consciente y no he querido que el mensaje se vaya como a ‘Vadhir contra su papa’ o algo así porque no va por ahí”, recalcó. El cantante dijo sentirse bendecido de que su padre tenga la consciencia y empatía para asumir lo que pasó, y haya hecho los cambios necesarios en su vida, para estar con ellos.

¿Tuvo algún resentimiento con Eugenio Derbez?

Vadhir aseguró que no guarda rencores hacia su padre, pero siente que “hubo muchos momentos donde me hubiera gustado que estuviera y cositas así y ese ha sido un proceso como muy nuestro, pero también soy muy empático. No era un resentimiento de decir ‘no puedo verlo a la cara’ porque lo entiendo y entiendo lo demandante que es esto... El mensaje de esta canción, al final de cuentas, es como revisitar estas heridas y esta manera de llevar la relación”.

¿Qué dijo Eugenio Derbez al ver el video?

Vadhir Derbez señaló que tuvo un momento muy bonito con su padre, cuando le presentó su nueva canción. “Tuve todo su apoyo, él entendía más que nadie lo que era que yo hubiera hecho una canción y un proyecto tan honesto. Sabíamos que iba a remover algunas cosas, pero lo más importante es que estuviéramos cómodos los dos con esto”.