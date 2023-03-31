Vadhir Derbez relata por primera vez el fuerte accidente que tuvo.

En una entrevista que Linet Puente le hizo a Eugenio Derbez, el actor mexicano relató que días antes de que sufriera el accidente que le produjo diversas fracturas en el hombro, Vadhir Derbez sufrió un aparatoso incidente que por poco le cuesta la vida.

En una reciente entrevista exclusiva, los Derbez rompieron el silencio y hablaron del difícil momento que sufrieron como familia debido al incidente de Vadhir, quien durante sus vacaciones en Jamaica sufrió un percance al doblarse el paracaídas de su parapente y desplomarse al piso.

¿Cómo vivió Vadhir Derbez su accidente?

El ser cuestionado sobre cómo vivió su accidente, Vadhir Derbez aseguró que para él “fue muy fuerte entender que cuando tienes un accidente y te pasan por la cabeza todas las decisiones que tomaste, qué hiciste mal para que pasaran esas cosas y cómo lo pudiste haber evitado. Yo dije ‘voy a preocupar a todos’, aparte de eso mi papá estaba ahí y me había visto. Fue muy shockeante y pudo haber sido fatal”.

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¿Qué dijeron los Derbez? Sobre cómo vivió José Eduardo, su hermano, el accidente de Vadhir, el actor declaró que “le pasó más a mi papá en realidad virtual que a ti en un parapente”.

Por su parte, Eugenio Derbez dijo: “De verdad, ¿cuánta gente conoces que se ha desplomado de un paracaídas que viva?”. Así mismo, José Eduardo agregó que su hermano únicamente se rompió un dedo.

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¿Cómo los afectó cómo familia?

José Eduardo relató que su experiencia fue muy fea porque “estaba yo en la casa donde nos estábamos quedando. Mi hermano me había pedido ir con él, yo no quise y quince minutos después cuando Alessandra me avisó, bajó pálida y para mí, en mi mente mi hermano ya no estaba, entonces sí fue muy fuerte para mí porque yo pensé que había perdido a mi hermano”.

Aislinn Derbez narró que “fueron como unos 20 minutos de mucho terror, de mucha angustia pues no sabíamos si se había roto algo, si estaba consciente o inconsciente, como que fue muy fuerte”.

Derbez, quien presenció casi todo, sentenció que su hijo “rompió un árbol completito, cuando yo llegué al lugar finalmente a rescatarlo junto con gente de la localidad que llegó con machetes y todo porque cayó en una zona impenetrable. Está vivo de milagro”.

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¿Fue una prueba de la vida?

Cabe mencionar que días después del incidente de Vadhir, Eugenio Derbez sufrió un accidente jugando realidad virtual y se fracturó el hombro, ante esto José Eduardo dijo entre broma que “no se junten, que no vayan de viaje juntos”.

Eugenio Derbez recalcó que en los dos incidentes estaba con su hijo. “En las dos ocasiones estábamos solos Vadhir y yo, y hacemos este viaje y él por quererme mostrar la realidad virtual, yo no quería y él insistía y me rompo el hombro en 17 pedazos”.

¿Vadhir tuvo la culpa?

Al preguntarle a Vadhir si hubo culpa, el actor aseguró que sí y agregó que “desde ese entonces cada vez que nos vamos a juntar él y yo, tenemos a una tercera persona para que (nos cuide)”.