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FOTOS | Eugenio Derbez reapareció en público y hablamos con él.

Eugenio Derbez hizo su reaparición en público durante un evento en Los Ángeles al lado de su esposa. Nosotros pudimos hablar con él. ¿Qué nos dijo el actor?

Por: Redacción Azteca UNO

Eugenio Derbez reapareció en público y hablamos con él.

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