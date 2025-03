Valentina Gilabert muestra su recuperación tras ataque de Marianne (VIDEO)

Valentina Gilabert , la joven modelo que fue víctima de un brutal ataque a manos de la influencer Marianne ’N’, ha reaparecido en redes sociales tras algunos días de que fuera dada de alta del hospital en donde se encontraba en un estado crítico de salud.

¿Qué pasó con Valentina Gilabert?

Cabe recordar que el pasado 5 de febrero marcó un antes y un después en la nieta del actor Mario Casillas . En esa fecha, fue cuando Marianne atacó en más de diez ocasiones con un objeto punzocortante a Valentina Gilabert, lo que llevó a la también influencer a terapia intensiva, afortunadamente, logró evitar la muerte y salió del hospital hasta el 18 de febrero.

Por su parte, Marianne ’N’ fue detenida en el lugar de los hechos y aunque aún no se ha hecho oficial su sentencia, se espera que sean máximo 5 años de cárcel, debido a que es menor de edad. Posteriormente, también se reveló que que dos personas más, Akram ’N’ y Aintzane ’N’, fueron detenidas por presunta complicidad en el ataque de la ‘mommy blogger’.

De acuerdo con el papá de Valentina, “ella recuerda todo, ya fue a declarar y está un poco impaciente como adolescente que es de poder retomar su vida, aunque sabemos que no va a ser posible”, declaró en un encuentro con medios de comunicación.

¿Cómo luce Valentina Gilabert tras ataque de Marianne?

Ahora, en un video compartido por Ernesto Gilabert en su cuenta de Instagram, se observa a la modelo casi recuperada. Posteriormente, en otro clip subido a la cuenta de la hermana ‘@chloe_gilabert’, se ve más a detalle cómo luce Valentina.

En el video de TikTok, Valentina aparece bailando la canción “Come And Get Your Love”, de Redbone, junto a su hermana y con su brazo derecho enyesado: “La gordita preciosa. Te amo mucho”, se lee en la descripción de la publicación.

Dicho post se hizo viral, pues en menos de 24 horas logró juntar más de 2.5 millones de reproducciones. Además, como era de esperarse, las redes sociales reaccionaron con opiniones divididas: “No es hate, pero no se ve que estuvo en coma”, “Gracias a Dios está bien”, “Qué bonito verla bien”, “Amamos que estés bien, brillarás más que nunca” y “No puede uno dejar de preguntarse ‘¿cómo así tan de pronto?’”.