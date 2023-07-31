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FOTOS | Valeria Duque piensa demandar a quien la relacionó sentimentalmente con Rauw Alejandro

La modelo desea poner un alto de forma definitiva a todos los ataques y señalamientos. Te contamos en fotos.

Por: Maribel Velázquez

Valeria selfie.jpg
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Valeria en el mar.jpg
Rauw foto en espejo.jpg
Valeria en pose.jpg
Rauw peinado.jpg
Valeria en bikini.jpg
Rauw en la playa.jpg
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