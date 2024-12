¿Valeria Marín y Julián Gil tienen planes de boda? Esto dijo sobre su relación y su hijo Matías

En exclusiva para Ventaneando , Valeria Marín, pareja de Julián Gil, ofreció declaraciones sobre diversos temas relacionados con el actor, incluyendo la difícil situación con su hijo Matías, sus planes de boda y la salud de Gil.

La esperanza de una reconciliación entre Julián Gil y su hijo Matías

Uno de los temas más sensibles abordados fue la relación entre Julián Gil y su hijo Matías, la cual se ha visto afectada por la negativa de Marjorie de Sousa a que el niño conviva con su padre. En este sentido, Valeria Marín expresó su esperanza de que esta situación pueda resolverse favorablemente en el futuro.“Pues esperemos que así sea, ¿no? Creo que es una pregunta que se da año con año, mes con mes, semana con semana y va a seguir siendo lo mismo”, comentó Marín. Reconoció el constante esfuerzo de Julián por restablecer el vínculo con su hijo: “Juli no quita el dedo del renglón, lo ha intentado por todas las vías, de lo más sano, de lo más pacífico”.

Marín lamentó que esta situación se haya prolongado tanto: “Una situación que ni siquiera se debía haber dado nunca, ¿no? Pero bueno, que se ha normalizado muchísimo”. Sin embargo, enfatizó el apoyo que le brindan a Julián y también pensando en el bienestar del niño: “Como familia, como pareja y como apoyo, pues estamos ahí al pie del cañón por Juli y también por el nene, ¿no? Que creo que también en su momento, pues esperemos pueda tener a su papá con él y compartirle unos buenos años”.

¿Valeria Marín y Julián Gil tienen planes de boda?

En cuanto a los planes de boda con Julián Gil, Valeria Marín aclaró que no es algo que les preocupe en este momento. “En algún momento, la verdad es que no lo tenemos en el radar, no tenemos prisa, pero bueno, si se da, qué mejor que lo hagamos”, afirmó. A pesar de no tener planes concretos, Marín no descartó la posibilidad de casarse en el futuro: “Nos encanta la fiesta, nos encanta festejar el amor, así que si se da, pues ya ahí sabrán”.

¿Cuál es la salud de Julián Gil?

Finalmente, Valeria Marín también habló sobre el cáncer de piel que le fue diagnosticado a Julián Gil. Confirmó que, por ahora, todo está bajo control. “Por ahora, todo bien”, dijo, reconociendo la naturaleza delicada de la condición: “Sabemos que es un campo minado y que cualquier cosita puede brotarse ahí". No obstante, transmitió tranquilidad al afirmar: “Afortunadamente ahorita está bien, sano, feliz, fuerte y nada, felices”.