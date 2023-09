¡Así cautivó a todos nuestra bellísima conductora Vanessa Claudio!

Vanessa Claudio deslumbró a todos con sus impactantes looks en tendencia. Nuestra guapísima conductora enamoró con su belleza y su carismática personalidad a los televidentes y seguidores en redes sociales. A continuación te presentamos las fotos de los radiantes estilos y looks de diez que nos cautivaron esta semana en Al Extremo.

¡Más que hermosa! Nuestra preciosa conductora siempre luce un look de diez y esta vez no fue la excepción. Vanessa Claudio comenzó la semana con un estilo espectacular que dejó suspirando a sus seguidores en redes sociales y a todos los televidentes. Este día portó un vestido de tirantes entallado en tono morado y para hacer un bello contraste eligió unos tacones en color rojo. Para el cabello esta ocasión optó por llevarlo suelto con unas ondas suaves y para el maquillaje sombras estilo ahumado en tono marrón y labios nude que la hicieron lucir sutil y elegante a la vez. No hay duda de que posee un gran gusto por la belleza y la moda que hace una gran combinación con su carisma e inteligencia.

¡Espectacular con este gran look! Nuestra bella conductora lució un vestido azul con una abertura en la cintura que resaltaba mucho su figura y le daba más luz a su tono de piel. Con el cabello decidió irse por un peinado más estilizado con unas ondas y en tanto al maquillaje fue algo más natural. No nos cabe duda que siempre usa lo último en la moda y sabe lucirlo a la perfección. Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar alagando a Vanessa y demostrándole mucho cariño: “Siempre viendo a la mejor conductora de TV Azteca”.