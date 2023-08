¡Vanessa Claudio deslumbró y marcó tendencia está semana!

Nuestra guapísima y carismática conductora Vanessa Claudio es una gran reina de belleza y no hay duda de que siempre está en tendencia, ya que todas las semanas deja a todos los televidentes e internautas impactados por su gran gusto y sentido de la moda. A continuación, te dejamos las fotos de los hermosos looks que lució está semana en Al Extremo.

¡Inició la semana con un look perfecto e impresionante! Nuestra bella conductora robó miradas y suspiros este lunes con su increíble look. Esta ocasión portó un vestido con strapless en tono rojo e hizo que transmitiera extroversión y poder, además de verse sumamente elegante, haciendo una perfecta combinación con su cabello en ondas clásicas definidas. Para el maquillaje eligió sombras ahumadas en tono marrón y labios color nude, para así realzar su belleza natural. Vanessa Claudio nos demuestra que un look clásico nunca pasa de moda si se lleva con gran porte, elegancia y actitud.

¡Siempre en tendencia! Nuestra querida Vanessa Claudio no deja de sorprendernos cada día con sus fascinantes looks. Este día optó por un vestido entallado de manga larga estilo cut out, en tono verde pistache, que hace un efecto visual increíble gracias a sus aberturas. Esta prenda es una de las últimas tendencias en el mundo de la moda y no hay duda de que nuestra hermosa conductora tiene un gran estilo al portarla. Para el maquillaje eligió un ahumado de sombras negras y labios en tono nude, haciendo relucir sus bellas facciones, En cuanto al cabello este día llevó unas ondas muy naturales que la hicieron ver muy fresca y radiante.