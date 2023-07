¡Así de increíble lució Vanessa Claudio, impactó a todos está semana!

¿Colaboración entre Chiquis y Peso Pluma? En exclusiva con La Chicuela.

Nuestra guapísima Vanessa Claudio nos demostró como cada semana que cualquier outfit que lleva, lo sabe portar con sensualidad, elegancia, pero sobre todo actitud. Te compartimos en las siguientes fotos de los outfits que nos dejaron a todos con la boca abierta en Al Extremo.

Iniciamos la semana con un look increíble que dejó suspirando a más de uno, ya que llevo un vestido rojo entallado que hizo resaltar su bella figura. La prenda en tendencia llevó un corte muy elegante en el pecho, con lo cual lució bastante sexy, mientras que en su cabello castaño optó por algo muy natural, dejando caer unas ondas sutiles por su rostro y para los tacones combinó el tono rojo y café. En esta ocasión en maquillaje fue natural, con labios en tono nude, lo cual nos demuestra que para lucir increíble no se necesita más que una gran actitud.

¡De impacto! Este hermoso vestido destacó de más con los otros looks de la semana. Nuestra conductora extrema usó un vestido entallado con patrones en color rosa y negro. Podemos ver que lo que está en tendencia son las aberturas en las prendas y Vanessa no deja de sorprendernos e inspirarnos con cada outfit que está en lo último de la moda. Los comentarios no se hicieron esperar por sus seguidores: “Vaya que tu belleza, si es extrema, hermosísima Vane”.