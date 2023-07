¡Radiante! Así flechó a todos la guapísima Vanessa Claudio esta semana

La conductora más extrema de la televisión Vanessa Claudio, nos demuestra una vez más como portar un outfit espectacular con gran estilo, combinado con su gran belleza y actitud. Estas son algunas fotos de los atuendos en tendencia que lució esta semana en Al Extremo.

Vanessa Claudio lució en tendencia con un look de diez y conquistó a todos en las redes sociales, eligió este precioso vestido entallado rosa tipo cut out, con unas delgadas cadenas doradas a la cintura. Este día optó por llevar un peinado natural con unas suaves ondas que hicieron lucir el tono de su cabello castaño. El maquillaje que llevó esta ocasión fue algo muy ligero en tonos cálidos y labios color nude. Como cada semana nos demostró que la mejor combinación de la belleza es la actitud y pasión que se lleva día a día.

¡Lució increíble a mitad de semana! Además de ser una reina de belleza es una reina en el mundo de la moda y la tendencia, ya que la conductora más extrema de la televisión portó un look más arriesgado en esta ocasión, llevando un vestido sexy en color plateado que dejo a todos con la boca abierta, porque no cabe duda que con lo que se ponga se ve increíble. Para hacer una combinación perfecta eligió unos tacones y accesorios en tonos plateados. Vanessa Claudio sacudió las redes sociales con este outfit y sus fieles seguidores le recordaron lo hermosa que es, dejando comentarios como: “Que guapa te ves”, “Hermosísima Vanessa”.

Cerramos la semana con una propuesta muy al estilo de la bellísima Vanessa Claudio, llegó el viernes y usó un vestido strapless en color negro y con unos detalles en la parte baja con pedrería que le dieron el toque perfecto al look. El peinado fue más que acertado luciéndolo lacio y un maquillaje muy natural. No nos queda duda que la belleza de nuestra conductora extrema, use lo que use siempre tendrá su esencia que la caracteriza.