Vanessa Guzmán se defiende de las críticas sobre su radical cambio físico.

Vanessa Guzmán se defendió de las críticas a su cuerpo en reciente encuentro con la prensa. La chihuahuense contestó a todos sus detractores, quienes cuestionaron su radical cambio de figura en semanas anteriores.

Vanessa Guzmán ha enfrentado múltiples polémicas en su vida personal

¿Vanessa Guzmán en medio de la relación de Gabriel Soto e Irina Baeva? ¡Ella misma nos responde!

“Yo ya he estado muy arriba, también he pisado fondo, he tenido pérdidas muy importantes en la vida. Estoy curtida como para saber qué me puede tumbar o derrumbar”, expresó la artista para los medios de comunicación, entre ellos, Venga La Alegría.

La artista, de 45 años, se volvió tendencia tras ganar tres medallas en un concurso de fisicoculturismo. Sin embargo, recibió contundentes comentarios por mostrarse con musculatura y un cuerpo trabajado.

Vanessa Guzmán confesó que antes de iniciar en el fisicoculturismo se sometió a terapia psicológica.

“Hay muchos años de terapia atrás, mucha terapia durante 6 años de ausencia, que me hicieron más fuerte, me hicieron ver la vida de una manera diferente”, subrayó.

Yo misma hice público lo que estaba viviendo sobre esos ataques. Viví bajo una premisa de ‘no voy a tolerar ningún tipo de abuso en mi entorno’

Te puede interesar: Vanessa Guzmán responde a quienes la criticaron por entrar al fisicoculturismo.

Vanessa Guzmán lanza iniciativa en las redes sociales

Vanessa Guzmán también lanzó al hashtag #NoAlAbusoDeOpinión para invitar a los internautas a medir sus comentarios en las redes sociales.

“Hago esto como iniciativa, el hashtag #NoAlAbusoDeOpinión, en donde muchos compañeros del medio se han tomado unos minutos para felicitarme después de ganar estas medallas”, confesó.

“Creo que se tiene que romper esa barrera de que porque somos figuras públicas, tenemos que aguantar. Yo tengo mi Instagram para compartir todo lo que estoy viviendo de la misma manera que lo haces tú. Yo no lo tengo para darte la libertad de que me estés atacando”, concluyó la artista mexicana.

Y es que, la actriz de melodramas ha recibido múltiples críticas en las plataformas digitales, donde no teme a mostrar su ejercitada figura en múltiples concursos de belleza.

Pese a la ola de críticas por su cuerpo, Vanessa ha inspirado a otras mujeres a tener un estilo de vida mucho más saludable.

También te puede interesar: De la actuación al fisicoculturismo: Esta es la transformación de Vanessa Guzmán.