¿Cuál es el peligro de la variante BA.5 de COVID-19?

El médico Alejandro Macías se enlazó a nuestro foro de Venga la Alegría para dar más detalles de la nueva variante BA.5 de COVID-19, la cual puede evadir fácilmente la inmunidad de contagiosy de vacunas.

Especialista explica si vacunas son efectivas contra variantes covid.

“La variante más peligrosa que hay hasta ahora, en cuanto a una combinación de transmición más fácil y de escape a la inmunidad, es la BA.5. No hemos sabido de otra variante capaz de sustituirla... la variante Centaurus podría sustituirla, pero aún hay dudas”, dijo a este programa.

Macías asegura que las vacunas funcionan para evitar la hospitalización, pero estas no evitan contagios del virus.

“Pensábamos que las vacunas iban a detener el virus, pero no detienen el virus: incrementan la inmunidad en la sociedad, pero nada más. Las vacunas son para no ponerse grave y no morirse; han evitado millones de muertes en el mundo”, continuó.

Por último, nuestro especialista nos puso al tanto sobre el esquema de vacunación que debemos tener.

“Todos los mayores de 60 años o personas que estén crónicamente enfermas, deben de tener 2 dosis más 2 refuerzos. Todos los adultos deben de tener 2 dosis y 1 refuerzo, mientras que jóvenes y niños deben tener dos dosis”, concluyó.

¿Cuáles son los síntomas de la variante BA.5?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades arrojaron nueva información sobre la variante BA.5, la cual puede desarrollar síntomas como tos, secreción nasal, dolor de garganta, fatiga, dolores de cabeza y musculares; sin embargo, es menos probable que se pierda el sentido del gusto y del olfato, así como nula dificultad para respirar.

Adam Ratner, director de la división de enfermedades infecciosas pediátricas del Hospital Infantil Hassenfeld de la Universidad de Nueva York Langone, sustenta que la variante BA.5 ha aumentado las hospitalizaciones tanto de adultos como de niños.

