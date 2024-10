Conflicto entre la familia Aguilar y Nodal desató la hospitalización de Christian Nodal

Este miércoles 1 de octubre hicimos un recuento de todo lo sucedido a raíz de la alarmante hospitalización de Christian Nodal , quien tuvo que posponer el concierto que tenía pactado para este 2 de octubre en el Palenque de Pachuca, Hidalgo.

El sonorense encendió las alarmas al subir una fotografía a sus historias de Instagram en donde aparece en una cama de hospital. Al parecer el sonorense tiene una fuerte infección intestinal.

¿La familia de Christian Nodal tiene mala relación con los Aguilar? [VIDEO] Christian Nodal apareció en el hospital anoche. Su madre compartió un mensaje en redes sociales que parecía una indirecta para la Dinastía Aguilar. ¿No se llevan bien?

Se sabe que en días pasados tuvo algunos problemas gástricos a consecuencia del estrés y los viajes de su gira. Sin embargo, se especula que la tensión fue generada por el nuevo tema que lanzó Pepe Aguilar y que lleva por nombre “Cuídamela Bien”, en donde le tira con todo.

¿Qué dice el comunicado emitido por Christian Nodal?

“Comunicado urgente a todo el público que adquirió boletos para el evento de mañana 2 de octubre en el palenque de Pachuca, Hgo. Se hace de su conocimiento que por motivos de salud de nuestro artista Christian Nodal, nos vemos en la penosa necesidad de posponer la fecha de dicho evento, reprogramándola para el próximo lunes 14 de octubre, en donde los boletos adquiridos tendrán la misma validez. Como siempre, agradecemos el apoyo, cariño y comprensión a todos ustedes”, versa el comunicado, aunque no se precisa la razón de su hospitalización.

¿Cristy Nodal le lanzó una indirecta a Pepe Aguila? Cristy Nodal, madre de Christian Nodal publicó en redes sociales un dardo envenenado dirigido al padre de Ángela Aguilar.

“Cuídemelo bien, que de acá para allá nada se habla, ciuda muy bien sus estrategias y déjelos vivir en paz”, publicó la madre del cantante sonorense en redes sociales donde también colocó un águila en alusión a los Aguilar.

¿La canción de Pepe Aguilar pone a los recién casados entre la espada y la pared?

“Cuídamela Bien”, tema que recientemente estrenó Pepe Aguilar, pone entre la espada y la pared a la pareja del regional mexicano, sobre todo a Ángela Aguilar, quien se encuentra en medio de las diferencias entre la familia de Nodal y la suya.

¿Qué dice la nueva canción de Pepe Aguilar?

No es noticia nueva que ella está contigo

Bien lo sabe el mundo

Y todos son testigos

Tan rápido el tiempo pasó

Y mi ángel alguien más me arrebató

Y no da la cara el bandido

Voy a ser muy claro,

Haz las cosas bien

Porque para forajidos, mijo, aquí no es

Y sé que es fácil ser cabrón

Yo mismo estuve en esa situación

Pero es más hombre el que se queda y perdón

Si me pongo un poco rudo es que me dio

el gane un chamaco suertudo

Cuídamela bien, ya la enamoraste

ya te la llevaste qué le voy a hacer

Nunca es que fue mía y yo ya sabía

Que la iba a perder

Y pa tu suerte ahora está contigo

Que les vaya bien

Cuídamela bien, tal vez no es perfecta

Pero te aseguro que sabe querer

Te bastaron rosas pa que mi orgullosa

Cayera a tus pies

Y de frente te doy un consejo

Si la quieres bien, no la cambies

Porque se te da muy bien

Cuando le llevaste rosas, me hice el fuerte