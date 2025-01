Vecina de Maribel Guardia revela cómo es Imelda Tuñón

“Soy Graciela, soy vecina de Maribel Guardia desde hace 25 o 28 años. Nada más quiero decirles que ha sido una mamá excelente, yo vi como estuvo al pendiente de su hijo. Nunca tuvimos un problema con ella, nunca hubo un escándalo, nunca hubo fiestas, nada, nada. Es una muy buena madre y no la conozco, eh, vivo junto, no la conozco, no la he tratado”, dijo en exclusiva a Ventaneando Graciela, vecina de Maribel Guardia.

¿Alguna vez vio algo relacionado con Imelda Tuñón?

Al preguntarle si vio alguna conducta que Maribel Guardia denunció en su carpeta sobre las personas que iban a entregarle cosas a su nuera Imelda Tuñón, Graciela dijo lo siguiente: “yo nunca lo vi, pero sí vi la camioneta chocada, unas camionetas chocadas, desechas. Frente a mi casa sí la vi, sí me consta que se quedó una semana, eso sí lo vi, pero nunca vi lo demás”.

Vecina de Maribel Guardia opina que José Julián se quede con su abuela [VIDEO] En exclusiva, platicamos con una vecina de Maribel Guardia y relata que la actriz es una muy buena mujer y que el pequeño debería quedarse con la abuela.

¿Le preocupa que gente externa entre al lugar donde viven? “Sí, yo no sabía, yo acabo de llegar porque estuve un mes fuera. Me enteré de todo esto, entonces, cuando supe creo que dejaban ciertas cosas ahí”, recalcó la vecina de Maribel Guardia.

¿Cree que José Julián estará mejor con Maribel Guardia?

“Lo mejor para el niño es que esté con su abuela, si, por supuesto. Yo creo que le corresponde a la mamá, pero hasta que la mamá decida cambiar y mejorar, por el bien del niño lo correcto es que esté con quien le brinde más estabilidad, que esté al pendiente, quien se ha hecho cargo siempre de él”, finalizó.