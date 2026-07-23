¡DESASTRE de Luis en MasterChef 24/7 sorprende a la Chef Isabel Carvajal! Así lo regañó por sucio (VIDEO)

La Chef Isabel Carvajal se quedó con la boca abierta en el reto delivery de este jueves en la Cocina Oculta de MasterChef 24/7 cuando vio la estación de trabajo de Luis... ¡estaba salpicada de aceite y huevo por todos lados debido a los chiles rellenos que tocó cocinar para hoy, algo que no le gustó para nada!