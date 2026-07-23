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¿Marjorie de Sousa tendría un romance con alguien 20 años menor? ¡Así respondió la actriz!

Luego de responder cuestionamientos y especulaciones por el dueño de su corazón, Marjorie de Sousa dejó en claro cuáles son sus prioridades actualmente.

Marjorie de Sousa puso punto final a las especulaciones sobre su vida sentimental y respondió sin rodeos cuando le preguntaron por el dueño de su corazón. ¿Le daría la oportunidad a un hombre 20 años menor? Entre otras cosas, la actriz dejó claro que su prioridad es su hijo Matías, quien podría seguir los pasos de sus padres en la actuación.

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