¿Marjorie de Sousa tendría un romance con alguien 20 años menor? ¡Así respondió la actriz!

Marjorie de Sousa puso punto final a las especulaciones sobre su vida sentimental y respondió sin rodeos cuando le preguntaron por el dueño de su corazón. ¿Le daría la oportunidad a un hombre 20 años menor? Entre otras cosas, la actriz dejó claro que su prioridad es su hijo Matías, quien podría seguir los pasos de sus padres en la actuación.