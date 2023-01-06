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FOTOS | Celebramos el cumple de Yuri con sus mejores imágenes y datos.

Yuri está de manteles largos este 6 de enero, por lo que preparamos una galería con las mejores imágenes y datos de nuestra güera favorita. ¡No te la pierdas!

Por: Redacción Azteca UNO

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