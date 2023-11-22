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FOTOS| Datos que no conocías de la talentosa y sexy Scarlett Johansson

¡La guapísima Scarlett Johansson está de manteles largos! La actriz que encarna a ‘Black Widow’ cumple este miércoles 39 años. ¡Checa sus mejores datos!

Por: Carolina Loaiza

FOTOS | Scarlett Johansson
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