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FOTOS | La dinastía Aguilar, un ejemplo de tradición y amor a México.

Pepe Aguilar se quedó con la herencia musical de sus padres, pero no quiso hacerlo solo, y ahora sus hijos son encargados de transmitir ese orgullo.

Por: Redacción Azteca UNO

FOTOS | Familia Aguilar
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