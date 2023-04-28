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FOTOS | ¡Estos famosos nos robaron el corazón desde niños!

¡El Día del Niño está a la vuelta de la esquina, por lo que recordamos a aquellos famosos consolidados que lograron la fama desde que eran niños!

Por: Carolina Loaiza

Famosos desde niños
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