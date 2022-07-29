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FOTOS | ¡Fernando Carrillo le saca provecho a su físico!

Fernando Carrillo confesó que la idea de dar de alta su cuenta en la red social para adultos fue de su esposa, quien lo ha respaldado en cada contenido.

Por: Redacción Azteca UNO

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