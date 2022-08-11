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FOTOS | Conoce a Gonzalo, el guapo hermano de Carlos Rivera.

Te presentamos al hermano menor de Carlos Rivera, Gonzalo, el cuñado de Cynthia que está robando corazones en sus redes gracias a su atractivo físico.

Por: Redacción Azteca UNO

FOTOS | Gonzalo Rivera
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