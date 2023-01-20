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FOTOS | Miley rompe récord y sana su corazón con un mismo tema.

Miley Cyrus tuvo una relación con Liam Hemsworth de más de 10 años que no terminó muy bien, aunque parece que esta semana puso punto final al tema. ¡Checa estos datos de su relación!

Por: Redacción Azteca UNO

FOTOS | Miley Cyrus y Liam Hemsworth
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