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FOTOS | ¡Así de guapa llega Verónica Castro a los 70 años!

Verónica Castro se ha caracterizado no sólo por su belleza desde los inicios en su carrera, sino por su talento en cada escenario que pisa. ¡Checa estos datos!

Por: Redacción Azteca UNO

FOTOS | Verónica Castro
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