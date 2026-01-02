Quiénes fueron los 3 primeros conductores de Venga La Alegría en su estreno, hace 20 años

Hace 20 años Venga La Alegría llegó a hacer historia a la televisión mexicana, y ha tenido diferentes etapas marcadas por conductores que se robaron nuestro corazón para siempre. Nunca olvidaremos el primer equipo que le puso rostro a este programa icónico.

Quiénes fueron los primeros conductores de Venga La Alegría

Ingrid Coronado, Ana La Salvia y Fernando del Solar fueron los primeros conductores de este programa matutino, quienes inauguraron con una mesa de comentarios sobre la farándula, dinámicas de estreno y muchísimo entusiasmo.

En la televisión mexicana fue inolvidable la mancuerna que hacían en pantalla Ingrid y Fernando, la cual era capaz de arrancar carcajadas y sacar chispas en la pantalla; de la extraordinaria relación laboral que había comenzado en el programa "Sexos en Guerra" surgió un romance y un posterior matrimonio que duró entre 2011 y 2014.

Ana La Salvia, de origen venezolano, había formado parte de la exitosa telenovela de TV Azteca "Como en el cine", había actuado en "Lo que callamos las mujeres" y también ya tenía experiencia como conductora. Es una de las tres conductoras de origen extranjero que han estado al frente de Venga La Alegría, junto a Vanessa Claudio y Raquel Bigorra. Asimismo, ha sido participante en La Isla.

Ingrid Coronado tiene una larga trayectoria con TV Azteca, incluyendo su paso por Tempranito y varias ediciones de La Academia. Luego de su tiempo en Venga La Alegría ha regresado como invitada en algunas ocasiones.

Fernando del Solar ha sido uno de los conductores más queridos en la historia de Venga La Alegría, estando en el matutino desde 2006 y hasta 2012. Desafortunadamente, el icónico presentador perdió la vida en 2022, luego de una extensa batalla contra el cáncer.

