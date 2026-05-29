5 diseños para llevar de la mejor manera las soap nails y rejuvenecer tus manos

La tendencia en manicura se está inclinando por las soap nails. Las mismas se caracterizan por ser elegante, limpia, minimalistas y por tener un efecto de brillo que otorga elegancia.

Emiliano Aguilar, incluido en la demanda de la hija de Carmen Salinas contra Saskia Niño de Rivera

Este estilo de manicura conocido como las soap nails brindan un acabado limpio y brillante como la barra de jabón de lujo. Se utilizan mucho los esmaltes nude, rosados lechosos, beige translúcido o tonos perlados con muchísimo brillo natural.

¿Cuáles son los mejores diseños de soap nails?

Soap nails rosa lechoso

Este es un clásico que no falla. Aporta luminosidad y es muy versátil por lo que combina muy bien con todo tipo de piel. Si tienes manos maduras es ideal porque suaviza el aspecto de venitas o manchas.

Beige vainilla con acabado brillante

Aquí tenemos una buena opción para quienes son más discretas, pero buscan elegancia. Utiliza un color vainilla translúcido con top coat ultra glossy para dar un efecto limpio que hace que las manos se vean mucho más cuidadas. Es una opción perfecta si buscas una manicura elegante para oficina o eventos.

Blanco jabón ultra translúcido

Esto es lo que más se pide en los salones. No uses un blanco intenso, sino uno casi transparente que deje ver ligeramente la uña natural. Este estilo lo que hace es aportar frescura y crea un efecto visual muy parecido al de una manicura de lujo silencioso

Soap nails perladas

Por otro lado, tenemos este estilo muy elegante. Se caracteriza por tener un ligero efecto nacarado ayuda a iluminar las manos y aporta un acabado sofisticado que rejuvenece muchísimo. Además, quedan increíbles en uñas cortas y redondeadas.

Nude durazno brillante

En este caso tenemos un tono durazno que brinda calidez a la piel y tus manos se verán más hermosas. Es un color muy recomendando para mujeres de más de 40 o 50 años.