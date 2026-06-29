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¿Se acabó la novela? Pablo lanza una polémica declaración y Daniela recibe a su novio en MasterChef 24/7

Luego de analizar lo que sucedió en las últimas horas con Pablo, Daniela y su novio Diego, platicamos con Ismael, el reciente eliminado de MasterChef 24/7.

Recibimos a Ismael Ochoa, el reciente eliminado de MasterChef 24/7, quien compartió su experiencia de su paso fugaz por la cocina más famosa de México. Además, las polémicas declaraciones de Pablo y la reacción de Daniela, quien recibió a su novio Diego en el Mundo MasterChef 24/7.

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