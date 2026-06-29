Venga La Alegría | Programa 29 de junio 2026 Parte 1 | Gabriel Soto presume su nueva relación, dónde y cómo donar para Venezuela y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 29 de junio 2026, parte 1: Marjorie de Sousa rompe en llanto tras la emergencia en Venezuela, José Manuel Figueroa responde a sus primos por poner en duda su credibilidad, coronan a Verónica Castro como reina de la inclusión y la visibilidad, Gabriel Soto presume su nueva relación con Colibrí Jiménez y Danna aclara los rumores de boda e hijos con Alex Hoyer.

También, los mejores tips y consejos para construir una mentalidad ganadora, Imelda Tuñón da la cara tras los rumores del supuesto estado de ebriedad, las celebridades muestran su apoyo tras lo ocurrido en Venezuela y la entrevista con Carlos Ballarta tras prestar su voz en Minions & Monstruos.

Además, Sergio Sepúlveda explicó Con Peras y Manzanas dónde, qué y cómo donar desde México al pueblo venezolano; lo que debes saber de la fangoterapia y los mejores momentos de MasterChef 24/7 del 28 de junio 2026. ¡Venga La Alegría!