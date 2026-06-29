Luis advierte que quiere ganar MasterChef 24/7 tras los sabotajes de Antrax: “Algo cambió dentro de mí" (VIDEO)

A pesar de que apenas ayer se burlaba de ser el cocinero de MasterChef 24/7 con el récord de delantales negros, Luis ya no quiere desperdiciar todas las oportunidades de mejorar que tiene enfrente. Así lo contó durante una charla con el Chef Diego Niño, en donde explicó que su visión está en la de llegar a la final, pues su mentalidad ahora es la de ganar y le llegó la inspiración para lograrlo en el último reto de salvación donde el creador de “Notibola” fue castigado por Antrax, quien lo eligió junto a Julio para los sabotajes del Pin.