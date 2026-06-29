"¡Fue algo muy traumático!”, Memo Garza, exvocalista de La Adictiva, sufre atentado
En la carretera Puebla-Tehuacán, Memo Garza, exvocalista de La Adictiva, y su equipo, sufrieron un ataque a balazos mientras viajaban en autobús; este es su estado de salud tras el atentado.
Los integrantes del equipo de Memo Garza, exvocalista de La Adictiva, sufrieron momentos de terror luego de que el autobús en el que viajaban fuera atacado a balazos durante un presunto intento de asalto en la carretera Puebla-Tehuacán. ¿Cuál es el estado de salud de los lesionados tras el atentado? Esto confirmó Memo Garza.