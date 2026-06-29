Venga La Alegría | Programa 29 de junio 2026 Parte 2 | Iniciamos la semana con los mejores juegos y mucha diversión

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 29 de junio 2026, parte 2: Memo Garza, exvocalista de La Adictiva, y su banda sufren un atentado, el cierre de la Jornada 2 de El Torneo de la Alegría y Margarita McKenzie hizo un poderoso ritual para enviar buena vibra a la Selección Azteca. También, los reportajes de Víctor Landeros y Samantha Núñez y jugamos Sí lo he hecho No lo he hecho, Coordenadas, Sin Palabras y Verdad o Mentira. ¡Venga La Alegría!