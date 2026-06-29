En Exclusiva: Cruz Martínez evita hablar del embarazo de Melanie Carmona y se muestra sereno tras la muerte de su madre

Cruz Martínez evitó pronunciarse sobre el embarazo de Melanie Carmona, luego de que Arturo Carmona confirmara la noticia públicamente. Asimismo, el productor descartó conocer avances sobre un posible acuerdo con Alicia Villarreal por el conflicto legal que mantienen. En medio del difícil momento que vive tras el fallecimiento de su madre, María de los Ángeles Martínez, el integrante de kumbia Kings cumplió con su presentación en Monterrey.