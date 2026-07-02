Reto sale mal y Chef Isabel Carvajal EXPLOTA ante cinismo de Lancer y Emmanuel: ‘Da vergüenza’ (VIDEO)
La “Maestra de Fuego” no se pudo aguantar ante las constantes fallas de los cocineros, ¡en lugar de poner atención se la pasaron comiendo!
El reto de las quesabirrias de este jueves en la Cocina Oculta de MasterChef 24/7 no salió nada bien: las tortillas se rompieron, hubo varios roces entre compañeros, las órdenes salieron fuera de hora y, por si esto fuera poco, Lancer y Emmanuel se rieron prácticamente enfrente de la Chef Isabel Carvajal, detalle que la enfureció: ¡así los regañó tras perder el control!