Reto sale mal y Chef Isabel Carvajal EXPLOTA ante cinismo de Lancer y Emmanuel: ‘Da vergüenza’ (VIDEO)

El reto de las quesabirrias de este jueves en la Cocina Oculta de MasterChef 24/7 no salió nada bien: las tortillas se rompieron, hubo varios roces entre compañeros, las órdenes salieron fuera de hora y, por si esto fuera poco, Lancer y Emmanuel se rieron prácticamente enfrente de la Chef Isabel Carvajal, detalle que la enfureció: ¡así los regañó tras perder el control!

