"¡Nadie sabe lo que realmente pasó!”, Benny Ibarra advierte sobre la nueva bioserie de Timbiriche
Además de aclarar si están preparando un nuevo reencuentro de Timbiriche, Benny Ibarra fue contundente sobre la próxima bioserie de la icónica banda.
Benny Ibarra evitó pronunciarse sobre las disculpas pendientes de Luis de Llano hacia Sasha Sokol, pero sí se pronunció sobre los detalles de la nueva bioserie de Timbiriche. Por otro lado, habló de las posibilidades de un reencuentro de la icónica banda que nació en los ochentas.