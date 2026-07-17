¡Regresan los ‘Prófugos del Anexo’! Así lo anunciaron Julión Álvarez y Alfredo Olivas

Julión Álvarez y Alfredo Olivas retomaron su gira ‘Prófugos del Anexo’, pues aseguran que luego de aparecer como invitados especiales en el concierto de Alejandro Fernández en La Minerva de Guadalajara, se quedaron con ‘la espinita’ de seguirle cantando a su público. De esta forma, Alfredo Olivas pone fin a la pausa que hizo para cuidar de su salud mental y Julión Álvarez presume a su esperado tercer hijo.