¿El chef Herrera se burló de Ramahá en MasterChef 24/7? ¡Ojo al apunte de Ricardo Casares!

Luis diseñó el reto por el Delantal Negro, pero no le funcionó su estrategia; Ramahá pasó una noche para el olvido y no se quedó callado ante las críticas del chef Herrera, Jazmín rompe en llanto y Daniela Parra confiesa que siente mucha soledad en el Mundo MasterChef 24/7. Revive los mejores momentos de MasterChef 24/7 del 16 de julio 2026.