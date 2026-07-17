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¿El chef Herrera se burló de Ramahá en MasterChef 24/7? ¡Ojo al apunte de Ricardo Casares!

Luego del fuerte regaño del chef Herrera hacia Ramahá en MasterChef 24/7 por un platillo yucateco, Ricardo Casares profundizó en la polémica y tomó una postura.

Luis diseñó el reto por el Delantal Negro, pero no le funcionó su estrategia; Ramahá pasó una noche para el olvido y no se quedó callado ante las críticas del chef Herrera, Jazmín rompe en llanto y Daniela Parra confiesa que siente mucha soledad en el Mundo MasterChef 24/7. Revive los mejores momentos de MasterChef 24/7 del 16 de julio 2026.

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