Chef Lili Cuéllar sorprende a los cocineros de MasterChef 24/7 con un invitado especial: “Tanto que me lo pedían”

Las lecciones de la Chef Lili Cuéllar son de las preferidas de los participantes de MasterChef 24/7, pues siempre los sorprende con nuevas técnicas y momentos especiales. Y tal como se lo habían estado pidiendo, por fin invitó de nueva cuenta al Chef Willie Soto, su esposo y socio, quien ya ha estado en la cocina más famosa de México para compartir sus conocimientos sobre repostería y fondant.

