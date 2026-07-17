Chef Lili Cuéllar sorprende a los cocineros de MasterChef 24/7 con un invitado especial: “Tanto que me lo pedían”
La “Maestra del fuego” siempre trata de que sus clases sean dinámicas para los cocineros y esta vez contó con un gran aliado para lucirse en MasterChef 24/7.
Las lecciones de la Chef Lili Cuéllar son de las preferidas de los participantes de MasterChef 24/7, pues siempre los sorprende con nuevas técnicas y momentos especiales. Y tal como se lo habían estado pidiendo, por fin invitó de nueva cuenta al Chef Willie Soto, su esposo y socio, quien ya ha estado en la cocina más famosa de México para compartir sus conocimientos sobre repostería y fondant.